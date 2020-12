ICC Test Rankings: भारत और ऑस्‍ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच चार मैचों की टेस्‍ट सीरीज शुरू होने से दो दिन पहले आईसीसी ने ताजा टेस्‍ट रैंकिंग जारी की है. भारतीय कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) एक स्‍थान के फायदे के साथ अब नंबर-2 पर आ गए हैं. वहीं, टेस्‍ट टीम के उपकप्‍तान अजिंक्‍य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने टॉप-10 बल्‍लेबालों की सूची में अपनी जगह पक्‍की कर ली है. Also Read - India vs Australia Test Series: 'हमारे पास मजबूत पेस अटैक है लेकिन हमें Ishant Sharma की कमी खलेगी'

न्‍यूजीलैंड और वेस्‍टइंडीज (New Zealand vs West Indies) के खिलाफ सीरीज में कप्‍तान केन विलियमसन (Kane Williamson) ने दोहरा शतक जडा था. इसके बावजूद ताजा रैंकिंग में उन्‍हें एक पायदान नीचे उतरते हुए नंबर-3 की जगह के साथ संतोष करना पडा है.

पुजारा नंबर-7 पर बरकरार

टॉप-10 बल्‍लेबाजों की सूची (ICC Test Rankings) में चेतेश्वर पुजारा ने अपना सातवां स्थान बरकरार रखा है. टेस्ट बल्लेबाजों की सूची में आस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ पहले स्थान पर हैं.

गेंदबाजों की सूची में जसप्रीत बुमराह आठवें स्थान पर पहुंच गए हैं जबकि ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की टॉप-10 में इंट्री हुई है. गेंदबाजों की सूची में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस टॉप पर हैं जबकि उसके बाद इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड और न्यूजीलैंड के नील वेग्नर का स्थान है.

रवींद्र जडेजा नंबर-3 ऑलराउंडर

आईसीसी (ICC Test Rankings) द्वारा जारी टेस्‍ट रैंकिंग में ऑलराउंडर्स की सूची की बात की जाए तो भारत के रवींद्र जडेजा नंबर-3 पर हैं. इस सूची में रविचंद्रन अश्विन भी हैं और उन्होंने छठे स्थान पर कब्जा किया हुआ है. टेस्ट टीम रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर है जबकि ऑस्ट्रेलिया ऑर न्यूजीलैंड क्रमश: पहले और दूसरे स्थान पर हैं.