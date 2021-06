भारतीय टीम के स्टार के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) आईसीसी द्वारा (ICC Test Rankings) में ऑलराउंडर खिलाड़ियों की श्रेणी में नंबर एक पायदान पर पहुंच गए हैं. जडेजा ने वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान जेसन होल्डर (Jason Holder) को हटाकर यह स्थान हासिल किया है. जडेजा ने करीब 4 साल बाद इस फेहरिस्त में पहला स्थान हासिल किया है. इससे पहले वह आखिरी बार अगस्त 2017 में इस पॉजिसन पर कायम थे. Also Read - ICC Test Rankings: Steve Smith फिर बने टेस्ट के बादशाह, जानिए किस पायदान पर Virat Kohli

होल्डर हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खत्म हुई 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का हिस्सा थे. इस सीरीज में उन्हें 28 रेटिंग प्वॉइंट्स का नुकसान हुआ. इसी के चलते जडेजा 386 रेटिंग अंकों के साथ पहले पायदान पर पहुंच गए. होल्डर के अब 384 रेटिंग प्वॉइंट्स हैं. Also Read - जडेजा-अश्विन एक साथ भी खेल सकते हैं, धीमी पिच के बावजूद वार्न-मुरलीधरन विकेट निकालते थे: सचिन

जडेजा और होल्डर के बाद इंग्लैंड के खिलाड़ी बेन स्टोक्स (377) नंबर 3 पर बने हुए हैं, वहीं जडेजा के जोड़ीदार (Ravichandran Ashwin) रविचंद्रन अश्विन (353) नंबर 4 पर अपने पैर जमाए हुए हैं. इसके बाद नंबर 5 पर शाकिब अल हसन (338) और न्यूजीलैंड के काइल जैमीसन (276) छठे स्थान पर बरकरार हैं. Also Read - ज्यादा प्रभावशाली खिलाड़ियों की मदद से न्यूजीलैंड के खिलाफ WTC Final जीतेगी टीम इंडिया: सुनील गावस्कर

टेस्ट रैंकिंग में अगर बल्लेबाजों की बात करें तो साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार फॉर्म का फायदा हुआ है. उन्होंने बल्लेबाजों की रैंकिंग में टॉप 10 में वापसी की है. विंडीज के खिलाफ खेली गई सीरीज में वह सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज भी रहे.

📈 Shuffles in the @MRFWorldwide ICC Men's Test Batting Rankings with @QuinnyDeKock69 moving into the top 10!

