ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ खेली दो सीरीज से रिषभ पंत (Rishabh Pant) शानदार फॉर्म में हैं. अहमदाबाद में खेले गए चौथे और अंतिम टेस्ट में उन्होंने बेहतरीन शतक जड़कर भारत की जीत सुनिश्चित कर दी थी. पंत को अब इस प्रदर्शन का व्यक्तिगत लाभ भी पहुंचा है और वह आईसीसी द्वारा जारी ताजा बल्लेबाजों की रैंकिंग में 7वें पायदान पर पहुंच गए हैं. यह पंत के टेस्ट करियर का पहला मौका है, जब वह 7वें पायदान पर पहुंचे हों.

पंत अहमदाबाद टेस्ट में 101 रन की मैच विजेता पारी खेलने के बाद सात पायदान आगे बढ़े हैं. उनकी शानदार पारी से भारत ने यह मैच पारी और 125 रन से जीतकर सीरीज 3-1 से अपने नाम की. 23 वर्षीय पंत अब बल्लेबाजों की इस रैंकिंग में हमवतन रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और न्यूजीलैंड के हेनरी निकोल्स के साथ 7वें स्थान पर हैं. रोहित एक स्थान आगे बढ़े हैं.

Rohit Sharma and Rishabh Pant are both at No.7 in the latest @MRFWorldwide ICC Test Player Rankings for batting 👏

A big boost for Pant, who has achieved his career-best ranking! pic.twitter.com/96Jlu1p9Xp

— ICC (@ICC) March 10, 2021