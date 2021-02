इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने रविवार को अपनी ताजा टेस्ट रैंकिंग्स (ICC Test Rankings) जारी की है. बल्लेबाजों की रैंकिंग में टीम इंडिया के स्टार ओपनिंग बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को उनकी शानदार फॉर्म का इनाम मिला है. रोहित पहली बार टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 में पहुंचे हैं और वह 6 पायदान की उछाल के बाद 742 अंकों के साथ 8वें पायदान पर पहुंच गए हैं, जबकि स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) को बॉलिंग में जबरदस्त लाभ हुआ है. यह ऑफी 4 पायदान की छलांग लगाकर अब तीसरे स्थान पर पहुंच गया है. Also Read - Devdutt Paddikal: शतक पर शतक लगा रहा है विराट कोहली का ये ओपनर बल्लेबाज, क्या IPL में RCB के लिए फिर करेगा कमाल

आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में अगर बल्लेबाजों की बात करें तो रोहित के इस फेहरिस्त में रोहित के पुहंचने से अब भारत के 3 बल्लेबाज टॉप 10 में शामिल हो गए हैं. कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने अपना 5वां स्थान बरकरार रखा है, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ संघर्ष कर रहे चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) को 2 स्थान का नुकसान हुआ है और वह 10वें पायदान पर पहुंच गए हैं. नंबर 1 पर न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन कायम हैं. Also Read - मोटेरा पिच को लेकर कोहली के बयान से नाराज हैं एलेस्टर कुक; कहा- उस पिच पर बल्लेबाजी करना बेहत मुश्किल

वहीं अगर बॉलिंग रैंकिंग की बात करें तो पिंक बॉल टेस्ट में अपने 400 टेस्ट विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाले अश्विन ने यहां 823 अंक हासिल कर लिए हैं, जिससे उन्होंने 4 पायदान की छलांग लगाकर तीसरे स्थान पर कब्जा किया है. इसके अलावा टॉप 10 में भारत के जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) भी शामिल हैं, जिन्हें 1 स्थान का नुकसान होने के बाद 9वां पायदान मिला है.

🔸 Ashwin breaks into top three

🔸 Anderson slips to No.6

🔸 Broad, Bumrah move down one spot

The latest @MRFWorldwide ICC Test Player Rankings for bowling: https://t.co/AIR0KNm9PD pic.twitter.com/FssvpYiLcx

— ICC (@ICC) February 28, 2021