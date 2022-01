ICC Test Rankings: आईसीसी ने ताजा टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी है, जिसमें विराट कोहली (Virat Kohli) को जबरदस्त फायदा हुआ है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट में 79 रन की पारी खेलने वाले विराट कोहली दो पायदान ऊपर सातवें स्थान पर पहुंच चुके हैं, जबकि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रैविस हेड (Travis Head) भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के साथ संयुक्त रूप से 5वें पायदान पर पहुंच चुके हैं. ट्रैविस हेड इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज के पांचवें मैच में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए थे.Also Read - IND vs SA, 1st ODI: बतौर वनडे कप्तान मैदान पर उतरे KL Rahul, सिर्फ भारतीय ही कर सके ऐसा

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और निर्णायक टेस्ट की दूसरी पारी में नाबाद शतक जड़ने वाले रिषभ पंत (Rishabh Pant) 10 स्थान की छलांग के साथ 14वें पायदान पर पहुंच गए हैं. भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में 72 और 82 रन की पारियां खेलकर दक्षिण अफ्रीका की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले कीगन पीटरसन 68 स्थान की लंबी छलांग के साथ 33वें स्थान पर पहुंच गए हैं. उन्होंने सीरीज की शुरुआत 158वें पायदान के साथ की थी. तेंबा बावुमा बल्लेबाजी रैंकिंग में सात स्थान ऊपर 28वें और रासी वान डेर डुसेन 12 स्थान ऊपर 43वें स्थान पर पहुंच गए हैं. Also Read - क्या वनडे कप्तानी छिनने के चलते Virat Kohli ने छोड़ी टेस्ट की कमान!, Gautam Gambhir ने बताई पूरी बात

केपटाउन टेस्ट में छह विकेट चटकाने वाले तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने शीर्ष 10 गेंदबाजों की सूची में वापसी की है. साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने दो स्थान की छलांग लगाई है. वह अब तीसरे पायदान पर पहुंच चुके हैं. वहीं लुंगी एनगिडी (छह स्थान के फायदे से 21वें स्थान पर पहुंच चुके हैं. Also Read - अब Sourav Ganguly समेत Jay Shah की होगी BCCI से छुट्टी!

