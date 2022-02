अंडर- 19 वर्ल्ड कप (ICC Under 19 World Cup 2022) के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने कप्तान (Yash Dhull) यश धुल (110) के बेहतरीन शतक और उपकप्तान (Shaik Rasheed) शेख रशीद (94) के बेहतरीन पारियों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया के सामने 291 रनों की मजबूत चुनौती पेश की है. 4 बार की चैंपियन भारत ने यहां टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था. उसने धीमी शुरुआत के बावजूद कंगारू टीम के सामने यह कड़ी चुनौती वाला लक्ष्य रखा है. भारत ने अंतिम 10 ओवरों में ताबड़तोड़ 108 बनाए, इनमें से 27 रन तो भारत ने पारी के अंतिम ओवर में बटोरे.Also Read - IND U19 vs AUS U19 Live Semi Final: यश ढल ने जड़ा शतक, रशीद की 94 रन की पारी से कंगारुओं को मिला 291 रन का लक्ष्‍य

टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का भारत का फैसला सही नहीं दिख रहा था. अंगकृश रघुवंशी (6) सस्ते में बोल्ड हो गए. इसके बाद हरनूर सिंह (16) 3 चौकों की मदद से 28 बॉल में चलते बने. यहां से कप्तान यश धुल और उपकप्तान शेख रशीद ने पारी को संभालना और संवारना शुरू किया. दोनों बल्लेबाजों ने पहले धैर्य का परिचय देते हुए भारत की पारी को करीब 3.25 रन के औसत से आगे बढ़ाया. जब दोनों की आंखें जम गईं तो फिर रन गति को आगे बढ़ाने का जिम्मा संभाला.

