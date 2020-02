आईसीसी महिला टी20 वर्ल्‍ड कप 2020 (ICC Women’s T20 WC 2020) के पहले मुकाबले में भारत की 17 रन से रोमांचक जीत के बाद बधाईयों ताता लगा हुआ है. पूर्व विस्‍फोटक बल्‍लेबाज वीरेंद्र सहवाग से लेकर वीवीएस लक्ष्‍मण, अनुष्‍का शर्मा से लेकर तापसी पन्‍नू ने हरमनप्रीत कौर की कप्‍तानी वाली महिला टीम को बधाई दी.

टी20 विश्‍व कप 2020 के पहले ही मुकाबले में भारत ने डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्‍ट्रेलिया को 115 रन पर ऑलआउट कर दिया. खासबात यह है कि भारत की तरफ से ऑस्‍ट्रेलिया की महिला टीम के समक्ष जीत के लिए 133 रनों का लक्ष्‍य रखा गया था. बचाव में पूनम यादव के चार विकेट हॉल की मदद से भारत को मैच में जीत मिली.

वीरेंद्र सहवाग ने अपने ट्विटर पर लिखा, “लड़कियों बहुत अच्‍छा खेले तुम, 132 रन के बचाव में ऑस्‍ट्रेलिया को ऑलआउट करना शानदार है. बधाई.”

Whadaay Win. Well done girls. Bowling out Australia defending 132 is an outstanding effort. Congratulations @BCCIWomen #AUSvIND pic.twitter.com/31RPqDoqQD

वीवीएस लक्ष्‍मण ने कहा, “वर्ल्‍ड कप की शुरुआत शानदार जीत के साथ करने के लिए महिला टीम को बधाई. पूनम यादव और अन्‍य गेंदबाजों की तरफ से शानदार प्रदर्शन किया गया. आगे के मैचों के लिए शुभकामनाएं.”

Congratulations @BCCIWomen on a magnificent beginning to the World Cup Campaign. Great effort by Poonam Yadav and the bowlers to defend 132 against Australia. Best wishes for the matches ahead #AusvInd pic.twitter.com/se9F12Xvpa

मोहम्‍मद कैफ ने लिखा, “डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्‍ट्रेलिया को टूर्नामेंट के पहले ही मुकाबले में हराना शानदार है. दीप्ति की शानदार बल्‍लेबाजी से भारत ने बोर्ड पर रन बनाए. पूनम यादव ने मैच को पूरी तरह से पलट कर रख दिया.”

What a start to the tournament, @BCCIWomen! Beating the hosts and defending champions Australia in the very first game!

Deepti’s resolve put runs on the board before Poonam Yadav literally ‘turned’ things around! Top stuff, girls! #T20WorldCup #AUSvIND pic.twitter.com/EDRbMVzISK

— Mohammad Kaif (@MohammadKaif) February 21, 2020