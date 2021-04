ICC Women’s ODI rankings: आईसीसी ने महिलाओं की ताजा वनडे रैंकिंग जारी कर दी है. भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को 2 पायदान का फायदा हुआ है, जबकि तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी और हरफनमौला दीप्ति शर्मा आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में अपने स्थान पर बरकरार हैं. शिखा पांडे ने शीर्ष दस में वापसी की है. Also Read - South Africa vs Pakistan: पहले ही मैच में South Africa से हुई भारी भूल, ICC ने लगाया जुर्माना

मंधाना 710 अंक लेकर सातवें स्थान पर है जबकि कप्तान मिताली राज बल्लेबाजों की रैंकिंग में आठवें स्थान पर है. इंग्लैंड की टैमी ब्यूमोंट शीर्ष पर है. गेंदबाजी में गोस्वामी 681 अंक लेकर पांचवें स्थान पर है जबकि पूनम यादव आठवें और शिखा दसवें स्थान पर है. शिखा फरवरी 2019 में कैरियर की सर्वश्रेष्ठ पांचवीं रैंकिंग पर पहुंची थी. Also Read - ICC Women T20 Rankings: पहले स्‍थान पर Shafali Verma ने मजबूत की स्थिति, Smriti Mandhana को एक स्‍थान का फायदा

हरफनमौलाओं में शीर्ष दस में दीप्ति अकेली भारतीय है जो 343 अंक के साथ पांचवें स्थान पर है. ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली तीसरे स्थान पर है. गेंदबाजों में मेगान शट दूसरे स्थान पर पहुंच गई है जबकि मरिजाने काप तीसरे स्थान पर खिसक गई.

