Dream11 Prediction

India Women vs England Final Captain And Vice-Captain, Fantasy Cricket Tips ICC Womens T20 World Cup 2020

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे विश्व कप फाइनल में मिली करारी हार को भुलाकर भारतीय टीम सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित होने वाले सेमीफाइनल मैच में जीत हासिल कर आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के फाइनल में पहली बार जगह पक्की करना चाहेगी।

लगातार चारों ग्रुप मैच जीतकर अंकतालिका में नंबर एक पर काबिज भारतीय टीम का रिकॉर्ड इंग्लैंड के खिलाफ खास प्रभावशाली नहीं है। इंग्लैंड के खिलाफ खेले कुल टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में से भारत केवल चार में ही जीत हासिल कर सका है, जबकि 16 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। देखना होगा क्या हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) की टीम इस आंकड़ें को अपने रास्ते में आने से रोक पाती है या नहीं।

My Dream11 Team, India Women vs England Women, Semi Final



ऐमी जोन्स, जेमिमा रॉड्रिग्स, शेफाली वर्मा (कप्तान), हीथर नाइट, डैनियल वाट, दीप्ति शर्मा, कैथरीन ब्रंट, नेटली साइवर (उप कप्तान), पूनम यादव, सोफी एक्क्लस्टोन, फ्रीया डेविस

संभावित प्लेइंग इलेवन:

भारत: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, वेदा कृष्णमूर्ति, तान्या भाटिया (विकेटकीपर), शिखा पांडे, राधा यादव, अरुंधति रेड्डी, पूनम यादव

इंग्लैंड: डेनिएल वाट, टैमी ब्यूमोंट, नैटली साइवर, हीथर नाइट (कप्तान), फ्रान विल्सन, एमी एलेन जोन्स (विकेटकीपर), कैथरीन ब्रंट, आन्या श्रूबसोले, फ्रीया डेविस, सोफी एक्लेस्टोन, सारा ग्लेन

स्क्वाड

भारतीय महिला टीम: शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रॉड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, तान्या भाटिया (विकेटकीपर), वेदा कृष्णमूर्ति, शिखा पांडे, राधा यादव, पूनम यादव, राजेश्वरी गायकवाड़, पूजा वस्त्राकर, हरलीन देओल, अरुंधती रेड्डी, रिचा घोष

इंग्लैंड महिला टीम: डेनियल वाट, टैमी ब्यूमोंट, नैटली साइवर, हीथर नाइट (कप्तान), फ्रान विल्सन, एमी एलेन जोन्स (डब्ल्यू), कैथरीन ब्रंट, आन्या श्रबसोले, मैडी विलियर्स, सोफी एक्क्लस्टोन, सारा ग्लेन, जॉर्जिया एल्विस, लॉरेन विनफील्ड, केट क्रॉस, फ्रीया डेविस

