अमेरिकी पॉपस्टार केटी पेरी (Katy Perry) ने कहा है कि वह मेलबर्न में अगले साल मार्च में आयोजित होने वाले महिला टी-20 विश्व कप फाइनल (Final of ICC Women’s T20 World Cup 2020 at MCG) में परफॉफर्म करेंगी.

FIFA World Cup Qualifiers: अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले से पहले कप्तान सुनील छेत्री नेे साथी खिलाड़ियों को दी ये सलाह

पेरी ने सोशल मीडिया के अपने इंस्टाग्राम पर इसकी जानकारी दी है. उन्होंने लिखा, ‘आसी आसी आसी ओइ ओइ ओइ.’ ऑस्ट्रेलियाई खेलप्रेमियों का यह मशहूर नारा है.

100 days to go!

There will be fireworks in more ways than one at the @ICC Women’s #T20WorldCup Final, with global pop sensation @katyperry to perform LIVE

Details: https://t.co/lOtUzGOZlE

Tickets: https://t.co/k9dN2ot03n pic.twitter.com/IR3T3w04Oy

— T20 World Cup (@T20WorldCup) November 12, 2019