भारतीय महिला क्रिकेट टीम आईसीसी टी20 विश्व कप के फाइनल में रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) में पहली बार चैंपियन बनने के इरादे से उतरेगी. मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया छठी बार फाइनल में पहुंचा है जबकि भारत पहली बार खिताबी मुकाबले का टिकट हासिल कर पाया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उम्मीद जताई कि भारतीय महिला टीम जब फाइनल के लिए एमसीजी पर उतरेगी तो स्टेडियम नीले रंग (भारतीय टीम की जर्सी) से पटा रहेगा.

ICC Women’s T20 World Cup 2020, Final: जानिए कब और कहां देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया फाइनल मुकाबला

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया ट्विटर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंधी स्काट मौरिसन के ट्वीट के जवाब में यह बात कही. मौरिसन ने मोदी को टैग कर के ट्वीट किया, ‘मोदी, मेलबर्न में कल महिला टी20 विश्वकप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का भारत से मुकाबला होगा. एमसीजी में बड़ी सख्ंया में दर्शकों के बीच दो शानदार टीमें होगी. यह एक बड़ा मौका और शानदार मैच होने जा रहा है. हर तरफ ऑस्ट्रेलिया का जलवा होगा.’

Hey @narendramodi – Australia v India in the final of the Women’s @T20WorldCup in Melbourne tomorrow. Two great teams in front of a mega crowd at the MCG. It’s going to be a big night and superb match! And Australia all the way.

— Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) March 7, 2020