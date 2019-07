लीड्स: आईसीसी विश्व कप-2019 अपने चरम पर है. शनिवार को भारत ने श्रीलंका पर रोहित शर्मा और केएल राहुल की धमाकेदार शतकीय पारी की बदौलत जीत दर्ज की. वहीं, शनिवार को ही हुए एक अन्य लीग मैच में साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया. साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप से पहले ही बाहर हो चुका है, जबकि ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में इससे पहले ही जगह पक्की कर चुका है, लेकिन मैच हारने पर वह पॉइंट्स की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गया. वहीं, भारत श्रीलंका को हराकर नंबर एक पायदान पर काबिज हो गया है.

श्रीलंका पर जीत के साथ ही भारत के 15 पॉइंट हैं. ऑस्ट्रेलिया 14 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि इंग्लैंड 12 पॉइंट्स के साथ तीसरे व न्यूजीलैंड 11 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है. सेमीफाइनल की तस्वीर साफ़ हो चुकी है. यही टीमें सेमीफाइनल में भिड़ने जा रही हैं. भारत का 9 जुलाई दिन मंगलवार को न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल मुकाबला होगा. जबकि दूसरा सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड के बीच 11 जुलाई दिन गुरुवार को खेला जाएगा. न्यूजीलैंड अपना पिछला लीग मैच इंग्लैंड से हार गया था. भारतीय टीम आश्वस्त है कि वह न्यूजीलैंड को परास्त कर फाइनल में पहुंचेगी. और फाइनल में उसका सामना ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड से होगा. फाइनल मुकाबला 14 जुलाई को खेला जाएगा. भारत को वर्ल्ड कप खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है.

The final #CWC19 standings table!

A loss to South Africa in Manchester means Australia finish second on the points table behind India. pic.twitter.com/cIMNDM4utP

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) July 6, 2019