लीड्स: युवा तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी की लगातार दूसरे मैच में कहर बरपाती गेंदबाजी से पाकिस्तान विश्व कप मैच में शनिवार को यहां अफगानिस्तान को नौ विकेट पर 227 रन पर रोकने में सफल रहा. अफगानिस्तान के सात बल्लेबाज दोहरे अंक में पहुंचे लेकिन कोई भी बड़ा स्कोर नहीं बना पाया. उसकी तरफ से दो बल्लेबाजों अशगर अफगान और नजीबुल्लाह जादरान ने 42-42 रन बनाये. शाहीन ने 47 रन देकर चार विकेट लिये. वहाब रियाज (29 रन देकर दो) और इमाद वसीम (48 रन देकर दो) ने दो-दो विकेट लिये.

An excellent effort from the Pakistan bowling attack 👏 #CWC19 | #PAKvAFG | #WeHaveWeWill | #AfghanAtalan pic.twitter.com/z4Gkn7JSYp

टास जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिये उतरे अफगानिस्तान की शुरुआत खराब रही. न्यूजीलैंड के खिलाफ 28 रन देकर तीन विकेट लेने वाले 19 वर्षीय तेज गेंदबाज शाहीन ने पांचवें ओवर में लगातार गेंदों पर कप्तान गुलबदीन नाइब (15) और हशमुतुल्लाह शाहिदी (शून्य) को आउट करके स्कोर दो विकेट पर 57 रन कर दिया. दूसरे सलामी बल्लेबाज रहमत शाह (43 गेंदों पर 35 रन) फिर से क्रीज पर पर्याप्त समय बिताने के बावजूद लंबी पारी नहीं खेल पाये. बायें हाथ के स्पिनर इमाद वसीम की गेंद पर उन्होंने मिडविकेट पर आसान कैच दिया जिससे स्कोर तीन विकेट पर 57 रन हो गया.

Shaheen has his fourth of the day!

He becomes the first teenager to take a four-wicket haul in a Men’s World Cup.#CWC19 | #PAKvAFG pic.twitter.com/6OBEAL1FVy

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 29, 2019