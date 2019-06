नई दिल्ली: आईसीसी वर्ल्ड कप में आज अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाजों को रनों के लिए तरसा दिया. टीम इंडिया के बल्लेबाज अधिकतर मौकों पर रनों के लिए जूझते नजर आए. टीम इंडिया ने 8 विकेट खोकर 224 रन ही बना सकी. अफगानिस्तान को जीत के लिए 225 रन बनाने होंगे.

टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 224 रन बनाए. टीम इंडिया के लिए कप्तान विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 67 रन बनाए. उनके अलावा केदार जाधव ने 52, केएल राहुल ने 30, विजय शंकर ने 29 रनों का योगदान दिया. अफगानिस्तान के लिए कप्तान गुलबदीन नईब और मोहम्मद नबी ने दो-दो विकेट लिए. उसके अलावा राशिद खान, मुजीब उर रहमान, आफताब आलम और रहमत शाह को एक-एक विकेट मिला.

Excellent bowling effort from Afghanistan! 👏

They restrict the dangerous Indian lineup to 224/8 – can they chase it down to claim their first #CWC19 victory?#INDvAFG#AfghanAtalan#TeamIndia pic.twitter.com/4YWlj8gIiV

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 22, 2019