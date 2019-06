लीड्स: अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने शनिवार को हेडिंग्ले मैदान पर पाकिस्तान के साथ जारी आईसीसी विश्व कप-2019 मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए पाकिस्तान को इस मैच में सिर्फ जीत चाहिए. पाकिस्तान ने अपने पिछले मैच में न्यूजीलैंड को मात दी थी.

#GulbadinNaib wins the toss and Afghanistan will bat first in Leeds.#CWC19 | #PAKvAFG pic.twitter.com/BgaGhifrqu

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 29, 2019