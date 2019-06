लंदन: आस्ट्रेलिया ने मंगलवार को आईसीसी विश्व कप-2019 में लॉर्ड्स मैदान पर खेले गए मैच में मेजबान इंग्लैंड को 64 रनों से हरा दिया. आस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के सामने 286 रनों की चुनौती रखी थी, जिसे मेजबान टीम हासिल नहीं कर सकी और 44.4 ओवरों में 221 रनों पर ही ढेर हो गई. इसी के साथ आस्ट्रेलिया ने इस विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है. वह अंतिम-4 में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है, जबकि इंग्लैंड की अंतिम चार में पहुंचने की उम्मीदों को झटका लगा है.

इंग्लैंड के लिए बेन स्टोक्स ने सबसे ज्यादा 89 रन बनाए. स्टोक्स ने अपनी पारी में 115 गेंदों का सामना किया और आठ चौके तथा दो छक्के लगाए. आस्ट्रेलिया के लिए जेसन बेहरनडॉर्फ ने पांच और मिशेल स्टार्क ने चार विकेट लिए. आस्ट्रेलिया के लिए कप्तान एरॉन फिंच ने शतकीय पारी खेली तो वहीं डेविड वार्नर ने अर्धशतक जमाया.

फिंच ने 116 गेंदों पर 11 चौके और दो छक्कों की मदद से 100 रन बनाए. वार्नर ने 61 गेंदें खेलीं और 53 रनों का योगदान दिया. स्टीव स्मिथ ने 38, उस्मान ख्वाजा ने 23 रनों का योगदान दिया.

10-0-44-5

