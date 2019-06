साउथम्पटन: शाकिब अल हसन ने अर्धशतक और पांच विकेट का अनोखा डबल बनाया जबकि मुशफिकुर रहीम ने बड़ी अर्धशतकीय पारी खेली जिससे बांग्लादेश ने सोमवार को यहां अफगानिस्तान को 62 रन से शिकस्त देकर विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों जीवंत बनाये रखा. बांग्लादेश ने रहीम (87 गेंदों पर 83 रन) और शाकिब (69 गेंदों पर 51 रन) के अर्धशतकों की बदौलत पहले बल्लेबाजी का न्योता पाने पर सात विकेट पर 262 रन बनाये. शाकिब ने बाद में गेंदबाजी में अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दस ओवर में 29 रन देकर पांच विकेट लिये तथा अफगानिस्तान को 47 ओवर में 200 रन पर आउट करने में अहम भूमिका निभायी.

बांग्लादेश की यह सात मैचों में यह तीसरी जीत है जिससे उसके सात अंक हो गये हैं और वह पांचवें स्थान पर पहुंच गया है. अफगानिस्तान की यह लगातार सातवीं हार है. पिच धीमा खेल रही थी और ऐसे में रन बनाना आसान नहीं था. अफगानिस्तान के आफ स्पिनर मुजीब उर रहमान (39 रन देकर तीन) ने भी बल्लेबाजों को बांधे रखा लेकिन राशिद खान (दस ओवर में 52 रन) प्रभाव नहीं छोड़ पाये. अफगानिस्तान के बल्लेबाजों में समीउल्लाह शिनवारी ने नाबाद 49 और कप्तान गुलबदीन नायब ने 47 रन बनाए.

Shakib’s figures today were the best ever recorded by a Bangladeshi player in a World Cup match 🙌 #CWC19 | #RiseOfTheTigers pic.twitter.com/jv7LKmj93Q

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 24, 2019