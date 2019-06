बर्मिघम: आईसीसी विश्व कप-2019 में आज एजबेस्टन मैदान पर भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच अहम मुकाबला चल रहा है. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही इंग्लैंड की टीम ने शुरुआती 21 ओवरों में बिना विकेट गंवाए 155 रन बना लिए थे. बता दें कि भारत सेमीफाइनल में जाने से एक अंक की दूरी पर है तो वहीं इंग्लैंड को सेमीफाइनल में जाने के लिए हर हाल में यह मैच जीतना होगा.

What a response it’s been from these two so far 👏 #ENGvIND | #CWC19 pic.twitter.com/GcCUHqcBgD

Jonny Bairstow and Jason Roy have crossed 150 in the 21st over 😮

आईसीसी विश्व कप-2019 में आज इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. इंग्लैंड की पारी की शुरूआत जेसन रॉय और जॉनी बेयरस्टो ने की, जबकि टीम इंडिया के लिए पहला ओवर मोहम्मद शमी ने फेंका. मोहम्मद शमी ने पहली गेंद वाइड फेंकी. इसके बाद रॉय ने ओवर में दो चौके निकाले. जसप्रीत बुमराह ने अपने पहले ओवर में केवल एक रन दिया. इसके बाद शमी के ओवर में बेयरस्टो के बल्ले से चौका निकाला. चौथे ओवर में बेयरस्टो ने बुमराह को चौका लगाया. 5वें ओवर में शमी की गेंदों से 9 रन आए जिसमें एक चौका भी शामिल रहा. 16वें ओवर में चहल को छक्का लगाकर बेयरस्टो ने छक्का लगाकर अपनी फिफ्टी और इंग्लैंड के 100 रन पूरे किए. इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर बेयरस्टो ने एक और छक्का लगाया.

Can he turn it into another big 💯 🤔 #ENGvIND | #CWC19 | #WeAreEngland pic.twitter.com/fUC9QCfz0i

What a return to the side after injury 💪

Fifty for Jason Roy, off just 41 balls 👏

मौजूदा फॉर्म को अगर देखा जाए तो भारत का पलड़ा भारी है, क्योंकि अभी तक वह अजेय है. वहीं, इंग्लैंड को श्रीलंका और पाकिस्तान से अप्रत्याशित हार मिली हैं जिसके कारण उसकी सेमीफाइनल में पहुंचने की स्थिति डगमगाई हुई है. इंग्लैंड को बीते मैचों में मिली हार का भूत सता रहा है तो वहीं भारत को बीते मैचों में लचर प्रदर्शन करने वाली बल्लेबाजी का, खासकर नंबर-4 के बल्लेबाज का. नंबर-4 पर विजय शंकर को मौके मिले लेकिन वह मौकों को भुना नहीं पाए. ऐसे में टीम प्रबंधन ने ऋषभ पंत को मौका दिया है.

Jonny Bairstow gets to fifty – just 😅

He just clears KL Rahul on the boundary to bring up the landmark off 56 balls with a six 6️⃣

It’s his third 5️⃣0️⃣ of #CWC19 👏

How far can he go from here?#ENGvIND | #WeAreEngland pic.twitter.com/6fEkE6ftXR

