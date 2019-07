लंदन: इंग्लैंड ने रोमांच की पराकाष्ठा तक पहुंचे विश्व कप फाइनल में रविवार को यहां मैच और सुपर ओवर के ‘टाई’ छूटने के बाद न्यूजीलैंड पर ‘बाउंड्री’ के दम पर पार पाकर पहली बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया. मैच पहले टाई छूटा और फिर सुपर ओवर में भी दोनों टीमों ने समान रन बनाये. इसके बाद फैसला ‘बाउंड्री’ से किया गया. मेजबान इंग्लैंड अधिक ‘बाउंड्री’ लगायी थी और आखिर में 1975 से चला आ रहा उसका खिताब का इंतजार खत्म हो गया.

4️⃣ years of endless hard work and planning – this is the result! #CWC19FINAL | #WeAreEngland | #CWC19 | #EoinMorgan pic.twitter.com/pkuNS5GVy8

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) July 14, 2019