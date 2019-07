लीड्स: फुटबाल में भले ही घरेलू टीम कप नहीं ला सकी हो लेकिन फीफा विश्व कप गोल्डन बूट विजेता हैरी केन ने भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली को शुभकामनायें दी जो क्रिकेट विश्व कप में मेजबान टीम के पहले खिताब की उम्मीद में इंग्लैंड की सबसे बड़ी बाधा बन सकते हैं. फुटबाल विश्व कप में पिछली गर्मियों में केन छह गोल के साथ शीर्ष स्कोरर रहे थे जिससे उन्होंने गोल्डन बूट जीता था और टीम सेमीफाइनल में पहुंचकर चौथे स्थान पर रही.

Brilliant spending time with @imVkohli at Lord’s recently. Wish him all the best for the rest of the World Cup except if they play England! 😉🏏 pic.twitter.com/dnWLZbLDyH

— Harry Kane (@HKane) July 5, 2019