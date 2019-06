बर्मिंघम: सलामी बल्लेबाज जानी बेयरस्टा के शतक की बदौलत इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ विश्व कप के लीग मैच में रविवार को यहां सात विकेट पर 337 रन बनाए. बेयरस्टा ने 109 गेंद में छह छक्कों और 10 चौकों की मदद से 111 रन की पारी खेली. उन्होंने जेसन राय (66) के साथ पहले विकेट के लिए 160 रन जोड़कर इंग्लैंड को तूफानी शुरुआत दिलाई. बेन स्टोक्स (79) ने तेजतर्रार अर्धशतक जड़ा जबकि जो रूट (44) ने भी उम्दा पारी खेली. भारत की ओर से मोहम्मद शमी ने करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी करते हुए 69 रन देकर पांच विकेट चटकाए. जसप्रीत बुमराह ने किफायती गेंदबाजी की और 44 रन देकर एक विकेट चटकाया जबकि बाकी गेंदबाज महंगे साबित हुए.

Can #ViratKohli and his men chase this down? #CWC19 pic.twitter.com/TI8zPMpbev

But Ben Stokes’ 79 has ensured the hosts finish strong.

Jonny Bairstow and Jason Roy gave them a blistering start before Mohammed Shami’s five-for pegged them back.

England finish on 337/7 against India at Edgbaston!

टास जीतकर बल्लेबाजी करने उतरे इंग्लैंड को बेयरस्टा और राय की जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों ने सतर्कता के साथ बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में टीम का स्कोर 47 रन तक पहुंचाया. राय हालांकि 11वें ओवर में हार्दिक पंड्या की गेंद पर भाग्यशाली रहे जब उनकी लेग साइड से बाहर जाती गेंद पर बल्लेबाज ने प्रहार करने की कोशिश और अंपायर ने इसे वाइड करार दे दिया. भारत ने विचार विमर्श के बाद डीआरएस नहीं लेने का फैसला किया लेकिन रीप्ले में दिखा कि विराट कोहली की टीम अगर डीआरएस लेती को राय को पवेलियन लौटना होता क्योंकि गेंद उनके ग्लव्स से टकराकर धोनी के हाथों में पहुंची थी. राय इस समय 21 रन बनाकर खेल रहे थे और उन्होंने अगली दो गेंद पर छक्का और चौका मारा.

Mohammed Shami completes his five-for ✋

It’s his first five-wicket haul in ODIs 👏

He now has 13 wickets in three games at #CWC19

What an impact he’s having 🔥#ENGvIND pic.twitter.com/m8AGmaNgKB

