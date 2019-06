बर्मिंघम: जानी बेयरस्टा के शतक के बाद गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन से इंग्लैंड ने रोहित शर्मा के शतक पर पारी फेरते हुए विश्व कप लीग मैच में रविवार को यहां भारत को 31 रन से हराकर नाकआउट में जगह बनाने की उम्मीदों को जीवंत रखा. इंग्लैंड के 338 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम रोहित (102) के शतक के बावजूद पांच विकेट पर 306 रन ही बना सकी और उसे टूर्नामेंट में पहली हार का सामना करना पड़ा. रोहित ने कप्तान विराट कोहली (66) के साथ दूसरे विकेट के लिए 138 रन की साझेदारी की लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके. हार्दिक पंड्या ने 45 जबकि धोनी ने नाबाद 42 रन बनाए.

How good is this tournament?! #ENGvIND pic.twitter.com/YuqHjNoxlh

England win by 31 runs to move back into fourth and give their semi-final hopes a huge boost.

India’s unbeaten run at #CWC19 comes to an end!

इंग्लैंड की ओर से लियाम प्लंकेट ने 55 रन देकर तीन जबकि क्रिस वोक्स ने 58 रन देकर दो विकेट चटकाए. भारत की यह हार निराशाजनक रही क्योंकि पूरी पारी के दौरान टीम इंडिया ने जीत दर्ज करने के लिए पर्याप्त जज्बा नहीं दिखाया. इंग्लैंड ने इससे पहले सलामी बल्लेबाज जानी बेयरस्टा (111) के शतक के अलावा बेन स्टोक्स (79) और जेसन राय (66) के अर्धशतक से सात विकेट पर 337 रन बनाए. बेयरस्टा ने 109 गेंद में छह छक्कों और 10 चौकों की पारी के दौरान राय के साथ पहले विकेट के लिए 160 रन जोड़कर इंग्लैंड को तूफानी शुरुआत दिलाई. जो रूट (44) ने भी उम्दा पारी खेली. भारत की ओर से मोहम्मद शमी ने करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी करते हुए 69 रन देकर पांच विकेट चटकाए. जसप्रीत बुमराह ने किफायती गेंदबाजी की और 44 रन देकर एक विकेट चटकाया जबकि बाकी गेंदबाज महंगे साबित हुए.

#CWC19 Jonny Bairstow has been declared player of the match. #INDvENG https://t.co/nXLWSWvq4E

इस जीत से इंग्लैंड के आठ मैचों में पांच जीत से 10 अंक हो गए हैं और टीम अंक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गई है. भारत सात मैचों में 11 अंक के साथ दूसरे स्थान पर बरकरार है. लक्ष्य का पीछा करने उतरे भारत की शुरुआत खराब रही. तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स ने पहले तीन ओवर मेडन डाले और इस दौरान लोकेश राहुल को अपनी ही गेंद पर लपका. राहुल खाता भी नहीं खोल पाए. रोहित ने जोफ्रा आर्चर पर चौके से खाता खोला लेकिन दो गेंद बाद भाग्यशाली रहे जब रूट ने दूसरी स्लिप में उनका कैच टपका दिया. भारतीय टीम पावर प्ले में एक विकेट पर 28 रन ही बना सकी जो टूर्नामेंट में किसी टीम का पहले 10 ओवर में न्यूनतम स्कोर है. कोहली ने इसी बीच आर्चर पर लगातार दो चौके मारे जबकि रोहित ने मार्क वुड पर दो चौके जड़े. कोहली ने वुड पर चौके के साथ 14वें ओवर में टीम का स्कोर 50 रन के पार पहुंचाया.

Hardik Pandya skies one and James Vince at long on takes the catch!

कोहली ने स्टोक्स पर चौका और फिर दो रन के साथ 59 गेंद में विश्व कप में लगातार पांचवां अर्धशतक पूरा किया. धीमी शुरुआत करने वाले रोहित ने भी आदिल राशिद पर चौके के साथ 65 गेंद में अर्धशतक पूरा किया. रोहित ने स्टोक्स पर लगातार तीन चौके मारे लेकिन कोहली लियाम प्लंकेट की गेंद को बैकवर्ड प्वाइंट पर स्थानापन्न खिलाड़ी जेम्स विन्स के हाथों में खेल गए. उन्होंने 76 गेंद का सामना करते हुए सात चौके मारे. शिखर धवन के चोटिल होने के कारण टूर्नामेंट से बाहर होने पर विश्व कप में अपना पहला मैच खेल रहे ऋषभ पंत शुरू में काफी नर्वस दिखे और खाता खोलने से पहले ही दो बार रन आउट होने से बचे.

रोहित ने प्लंकेट की गेंद पर दो रन के साथ 106 गेंद में मौजूदा विश्व का तीसरा और करियर का 25वां शतक पूरा किया. मोर्गन ने इसके बाद गेंद वोक्स को थमाई और उन्होंने कप्तान को निराश नहीं करते हुए नए स्पैल की पहली ही गेंद पर रोहित को विकेटकीपर जोस बटलर के हाथों कैच करा दिया. रोहित ने 109 गेंद का सामना करते हुए 15 चौके मारे. पंत भी 29 गेंद में 32 रन बनाने के बाद प्लंकेट की गेंद पर वोक्स के शानदार कैच का शिकार बने. पंड्या ने वोक्स पर लगातार तीन चौके मारकर रन गति में इजाफा करने की कोशिश की. भारत को अंतिम 10 ओवर में जीत के लिए 104 रन की दरकार थी. पंड्या भी इसके बाद प्लंकेट की गेंद पर विन्स को कैच दे बैठे जिससे भारत की रही सही उम्मीद भी टूट गई.

Rohit Sharma at #CWC19

122*

57

140

1

18

100*

After two low scores, the Hitman is back with a bang, bringing up his third 💯 at the competition, off 106 balls 👏

No Indian batsman has ever made more at a single World Cup 😱#ENGvIND | #TeamIndia pic.twitter.com/MkHpoWjq4d

