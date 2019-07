लीड्स: शीर्ष बल्लेबाजों के उपयोगी योगदान से दमदार स्कोर बनाने वाले वेस्टइंडीज ने कार्लोस ब्रेथवेट और केमार रोच की गेंदबाजी से शानदार वापसी करके गुरुवार को यहां अफगानिस्तान को 23 रन से हराकर विश्व कप 2019 में अपने अभियान का जीत के साथ अंत किया. टास जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिये उतरे वेस्टइंडीज ने छह विकेट पर 311 का दमदार स्कोर बनाया. इसके जवाब में अफगानिस्तान की टीम निर्धारित 50 ओवरों में 288 रन पर आउट हो गयी. वेस्टइंडीज की तरफ से क्रिस गेल को छोड़कर सभी बल्लेबाजों ने योगदान दिया. शाई होप (92 गेंदों पर 77), इविन लुईस (78 गेंदों पर 58) और अच्छी फार्म में चल रहे निकोलस पूरण (43 गेंदों पर 58) ने अर्धशतक जमाये जबकि कप्तान जैसन होल्डर ने 45 और शिमरोन हेटमेयर ने 39 रन का योगदान दिया. वेस्टइंडीज ने अंतिम दस ओवरों में 111 रन बनाये.

अफगानिस्तान की टीम तब जीत की स्थिति में दिख रही थी जब 18 वर्षीय इकराम अलीखिल (93 गेंदों पर 86) और रहमत शाह (78 गेंदों पर 82) खेल रहे थे लेकिन इन दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिये 133 रन की साझेदारी टूटने के बाद वेस्टइंडीज ने शानदार वापसी करके टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत दर्ज की. वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान दोनों विश्व कप सेमीफाइनल की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुके थे. वेस्टइंडीज ने नौ मैचों में पांच अंक के साथ अंत किया जबकि अफगानिस्तान एक भी मैच नहीं जीत पाया और लगातार नौ मैचों में हार के कारण बैरंग लौटा. वेस्टइंडीज ने इस जीत से विश्व कप क्वालीफायर के फाइनल में मिली हार का बदला भी चुकता कर दिया.

वेस्टइंडीज बड़े अंतर से जीत दर्ज कर सकता था लेकिन उसका क्षेत्ररक्षण बेहद खराब रहा. गेल की तारीफ करनी होगी. उन्होंने जब गेंद संभाली तो वेस्टइंडीज संकट में था. गेल ने एक शानदार कैच लिया, एक विकेट हासिल किया और एक रन आउट करने में मदद की. ब्रेथवेट सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 63 रन देकर चार और रोच ने 37 रन देकर तीन विकेट लिये. अफगानिस्तान ने भी कप्तान गुलबदीन नाइब (पांच) का विकेट जल्दी गंवा दिया था लेकिन रहमत और इकराम ने सकारात्मक बल्लेबाजी करके वेस्टइंडीज की पेशानी पर बल ला दिये थे. इन दोनों ने लंबे शाट खेलने के बजाय मैदानी शॉट से रन जुटाये. अफगानिस्तान ने 19वें ओवर में 100 रन पूरे कर लिये थे.

