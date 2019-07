लंदन: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) द्वारा शुक्रवार को किए गए एक ट्वीट से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के प्रशंसक नाराज हो गए. पाकिस्तान ने लॉर्डस मैदान पर खेले जा रहे अपने आखिरी लीग मैच में 50 ओवरों में नौ विकेट के नुकसान पर 315 रनों का स्कोर किया. इसके बाद पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना तभी थी जब वो बांग्लादेश को सात रन से पहले आउट कर दे.

Pakistan need to keep Bangladesh to 7 or below to qualify for the #CWC19 semi-finals…

Pakistan fans right now:#PAKvBAN | #WeHaveWeWIll pic.twitter.com/KuBVraJXHo

— ICC (@ICC) July 5, 2019