मैनचेस्टर: पिछले मैच में हैट्रिक लेने वाले मोहम्मद शमी की अगुवाई में गेंदबाजों के कातिलाना प्रदर्शन से खिताब के प्रबल दावेदार भारत ने गुरुवार को यहां वेस्टइंडीज पर 125 रन की एकतरफा जीत दर्ज करके विश्व कप सेमीफाइनल की तरफ मजबूत कदम बढ़ाये. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 268 रन बनाये जिसे गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज के लिये पहाड़ जैसा बना दिया. कैरेबियाई टीम 34.2 ओवर में 143 रन पर ढेर हो गयी. भारत की यह छह मैचों में पांचवीं जीत है जिससे वह 11 अंक के साथ अंकतालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गया. वेस्टइंडीज की सात मैचों में पांचवीं हार है और उसकी आगे बढ़ने की धुंधली सी उम्मीद भी समाप्त हो गयी.

