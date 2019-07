बर्मिंघमः आईसीसी विश्व कप के एक अहम मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ मंगलवार को यहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. भारतीय टीम में दो बदलाव किए गए हैं. कुलदीप यादव और केदार जाधव की जगह अंतिम 11 में भुवनेश्वर कुमार और दिनेश कार्तिक को शामिल किया गया है. बांग्लादेश की टीम में चोटिल महमुदुल्लाह की जगह शब्बीर रहमान को मौका मिला है.

विश्व कप में अपराजेय चल रही थी भारतीय टीम को पिछले मैच में इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा. ऐसे में आज का मैच काफी अहम हो गया है. बांग्लादेश एक ऐसी टीम है जिससे इस विश्व कप में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद तो सभी ने की थी लेकिन जिस तरह की क्रिकेट यह एशियाई टीम खेल रही है, उसने सभी को हैरान कर दिया है. भारत सेमीफाइनल में जाने से एक अंक की दूरी पर है लेकिन अगर बांग्लादेश के खिलाफ उसे हार मिलती है तो उसका श्रीलंका के खिलाफ मैच करो या मरो जैसा हाल हो जाएगा. बांग्लादेश किसी भी टीम का खेल बिगाड़ सकती है. 2007 विश्व कप में इसी टीम ने भारत को मात देकर शुरूआती दौर से बाहर कर दिया था. ऐसे में भारत को बांग्लादेश की मौजूदा फॉर्म को देखकर सतर्क रहना होगा.

#CWC19 India and Bangladesh Playing XI for today’s match at Edgbaston, Birmingham today. Dinesh Karthik and Bhuvneshwar Kumar are playing today, replacing Kedar Jadhav and Kuldeep Yadav. #INDvBAN pic.twitter.com/jZV7YT1RXz

— ANI (@ANI) July 2, 2019