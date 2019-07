मैनचेस्टरः भारत और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल मुकाबला अब से कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाला है, लेकिन इससे पहले ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम के ऊपर छाए घने काले बादलों ने मैच को लेकर ओहापोह की स्थिति पैदा कर दी है. वैसे तो पहले से ही मैच के दौरान बारिश होने की आशंका जताई जा चुकी है. गौरतलब है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्वकप का लीग मुकाबला भी बारिश के कारण नहीं खेला जा सका था.

Dark grey clouds seen in the sky of Manchester, England where India will take on New Zealand in the first semi-final of #CWC19 , at Old Trafford today. #INDvNZ pic.twitter.com/aPuSZbT3ih

— ANI (@ANI) July 9, 2019