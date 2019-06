मैनचेस्टर: भारतीय क्रिकेट टीम विश्व कप-2019 के महामुकाबले में आज यहां ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का सामना करेगी. न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का पिछला मैच बारिश के कारण धुल गया था, लेकिन अब उसके सामने वो मुकाबला है, जिसका पूरे क्रिकेट जगत को बेसब्री से इंतजार रहता है. मैदान के अंदर और बाहर इस मुकाबले को लेकर दोनों देशों की सीमाओं के अंदर और सीमाओं के आसपास जबरदस्त रोमांच और उत्साह रहता है. इस मुकाबले पर सभी की नजरें हैं और यह मुकाबला खास इसलिए भी है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच इस मैच से पहले जो मैच खेला गया था, वो था आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी-2017 का फाइनल जहां भारत को मात मिली थी. उस हार का जख्म भारत के लिए बड़ा था जिसे भरने के लिए उसके दिमाग में इस मैच में जीत के सिवाए कुछ और नहीं होगा.

भारत को जीत ही मिले इसके लिए देश भर में लोग दुआ कर रहे हैं. हवन पूजन किया जा रहा है. गोरखपुर में क्रिकेटप्रेमियों द्वारा हवन किया जा रहा है. वहीं, वाराणसी में भारत की सफलता के लिए विशेष आरती की गई. यहां साधु संत और क्रिकेट प्रेमियों ने तिरंगे झंडे के साथ आरती की.

Special ‘Aarti’ performed in Varanasi ahead of #IndiaVsPakistan match in Old Trafford, Manchester later today. #CWC19 pic.twitter.com/rDao4vhNbT

— ANI UP (@ANINewsUP) June 16, 2019