लीड्स: आईसीसी विश्व कप-2019 के लीग दौर में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने कहा है कि उन्होंने लीग दौर में 7-1 के स्कोर के बारे में नहीं सोचा था. भारत को लीग दौर में सिर्फ एक हार इंग्लैंड से मिली जबकि सात मैच में उसे जीत हासिल हुई. न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मैच उसका बारिश के कारण धुल गया था.

लीग दौर के आखिरी मैच में शनिवार को भारत ने श्रीलंका को सात विकेट से हरा दिया. मैच के बाद कोहली ने कहा कि हम अच्छी क्रिकेट खेलना चाहते थे लेकिन हमने 7-1 की उम्मीद नहीं की थी. भारत के लिए इस तरह से एक साथ होकर खेलना सम्मान की बात है. सेमीफाइनल के लिए लगभग सभी चीजें तय हो गई हैं, लेकिन हम एक ही तरह की टीम नहीं बनना चाहते. हमें अगले दिन फिर शुरुआत करनी होगी और शानदार प्रदर्शन करना होगा. सेमीफाइनल में भिड़ने वाली टीम को लेकर कोहली ने कहा कि हमारे लिए विपक्षी टीम मायने नहीं रखती क्योंकि अगर हम अच्छा नहीं खेलेंगे तो हर कोई हमें हरा सकता है और हम अच्छा खेलेंगे तो हम किसी को भी हरा सकते हैं.

खुद के आंकलन का समय, मलिंगा की कमी खलेगी : करुणारत्ने

आईसीसी विश्व कप-2019 में निराशाजनक प्रदर्शन करने वाली श्रीलंका के कप्तान दिमुथ करुणारत्ने ने कहा है कि टीम को खुद का आंकलन करना होगा और जो दिक्कतें हैं उन पर काम करना होगा. श्रीलंका ने शनिवार को हेडिंग्ले मैदान पर इस विश्व कप का अपना आखिरी मैच भारत के खिलाफ खेला जिसमें उसे सात विकेट से मात मिली. यह श्रीलंका के स्टार गेंदबाज लसिथ मलिंगा का आखिरी विश्व कप भी रहा. करुणारत्ने ने कहा कि टीम को मलिंगा की कमी खलेगी.

KL Rahul goes for 111, unable to evade a Malinga bouncer.

A last hurrah for the legendary Sri Lankan 👏#CWC19 | #SLvIND pic.twitter.com/yNKt80PpNi

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) July 6, 2019