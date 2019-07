INDvsNZ Semi Final Live Updates ICC World Cup: मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड मैदान पर खेले जा रहे पहले सेमीफाइल में न्यूजीलैंड ने भारत को जीत के लिए 240 रनों का लक्ष्य दिया है. मंगलवार को अधूरे रह गए इस मैच में न्यूजीलैंड के खिलाड़ी बुधवार को केवल 28 रन ही जोड़ पाए. आज बचे हुए 23 गेंदों के खेल में उन्होंने 3 विकेट खोकर 28 रन बनाए. मैच दोबारा शुरू होने के कुछ ही देर बार कल लौटे दोनों खिलाड़ी आउट हो गए. रॉस टेलर रन आउट हुए, जबकि बुमराह ने टॉम लाथम को पवेलियन भेजा.

इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम ने कल के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया. मंगलवार को न्यूजीलैंड की टीम 46.1 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर 211 रन पर थी, तभी बारिश शुरू हो गई और मैच पूरा नहीं हो सका. आज न्यूजीलैंड को कुल 23 गेंदों का सामना करना था. इन 23 गेंदों में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने तीन विकेट के नुकसान पर कुल 28 रन बनाए. इस तरह भारत के सामने 240 रनों का लक्ष्य खड़ा किया. भारत अगर 50 ओवरों के इस मैच में 240 रनों का टार्गेट हासिल कर लेता है तो वह विश्व कप फाइनल में चला जाएगा. जानकारों का कहना है कि ओल्ड ट्रेफर्ड की पिच काफी धीमी है. ऐसे में 240-250 का स्कोर किसी भी टीम के लिए सम्मानजनक कहलाएगा. दूसरी टीम को इतने स्कोर का पीछा करना भी कठिन हो सकता है.

