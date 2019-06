ICC World Cup 2019: आईसीसी विश्व कप-2019 में आज भारत और मेजबान इंग्लैंड के अहम मुकाबले में इंग्लैंड ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 47 ओवर में 300 रन बना लिए थे. एजबेस्टन मैदान पर इंग्लैंड की ओर से ओपनर जेसन रॉय और जॉनी बेयरस्टो ने शानदार शुरुआत की. जॉनी बेयरस्टो ने भारत के खिलाफ शानदार शतक जड़ा और 111 रन के स्कोर पर मोहम्मद शमी का शिकार बने. भारत की ओर से मोहम्मद शमी ने तीन विकेट लिए. इंग्लैंड ने 49 ओवर में छह विकेट खोकर 334 रन बना लिए थे.

Mohammed Shami completes his five-for ✋

It’s his first five-wicket haul in ODIs 👏

He now has 13 wickets in three games at #CWC19

What an impact he’s having 🔥#ENGvIND pic.twitter.com/m8AGmaNgKB

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 30, 2019