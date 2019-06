ICC World Cup 2019: आईसीसी विश्व कप-2019 में आज भारत और मेजबान इंग्लैंड के अहम मुकाबले में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने धमाल मचा दिया है. एजबेस्टन मैदान पर इंग्लैंड की ओर से ओपनर जेसन रॉय और जॉनी बेयरस्टो ने शानदार शुरुआत की. जॉनी बेयरस्टो ने भारत के खिलाफ शानदार शतक जड़ा और 111 रन के स्कोर पर मोहम्मद शमी का शिकार बने. इंग्लैंड ने 34 ओवर में तीन विकेट खोकर 207 रन बना लिए थे.

#CWC19 Mohammed Shami takes Jonny Bairstow’s wicket, Bairstow scored 111 runs in 109 balls, today. Eoin Morgan comes to the crease to bat. #INDvENG https://t.co/oTA0vsHcb4 — ANI (@ANI) June 30, 2019

आईसीसी विश्व कप-2019 में आज इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. इंग्लैंड की पारी की शुरूआत जेसन रॉय और जॉनी बेयरस्टो ने की, जबकि टीम इंडिया के लिए पहला ओवर मोहम्मद शमी ने फेंका. मोहम्मद शमी ने पहली गेंद वाइड फेंकी. इसके बाद रॉय ने ओवर में दो चौके निकाले. जसप्रीत बुमराह ने अपने पहले ओवर में केवल एक रन दिया. इसके बाद शमी के ओवर में बेयरस्टो के बल्ले से चौका निकाला. चौथे ओवर में बेयरस्टो ने बुमराह को चौका लगाया. 5वें ओवर में शमी की गेंदों से 9 रन आए जिसमें एक चौका भी शामिल रहा. 16वें ओवर में चहल को छक्का लगाकर बेयरस्टो ने छक्का लगाकर अपनी फिफ्टी और इंग्लैंड के 100 रन पूरे किए. इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर बेयरस्टो ने एक और छक्का लगाया.

A brilliant 💯 for Jonny Bairstow 👏 In a must-win game for his team, under huge pressure, England’s firestarter has delivered!#CWC19 | #ENGvIND | #WeAreEngland pic.twitter.com/JKLRd4NqHG — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 30, 2019

जेसन रॉय 66 रन बनाकर कुलदीप यादव की गेंद पर आउट

इंग्लैंड टीम ने भारतीय टीम पर पूरी तरह से दबाव डाल दिया है. दोनों ओपनरों ने मिलकर टीम का स्कोर 150 के पार कर दिया है. इंग्लैंड टीम की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी है. टीम ने 21वें ओवर में 150 रन का आंकड़ा छू लिया है. 22वें ओवर में भारत को पहली सफलता मिली. तेज बल्लेबाजी कर रहे जेसन रॉय 66 रन बनाकर कुलदीप यादव की गेंद पर रवींद्र जडेजा को कैच थमाकर आउट हो गए.

जॉनी बेयरेस्टो ने भारत के खिलाफ शानदार शतक जड़ा

जेसन रॉय का विकेट गिरने के बाद भी इंग्लैंड की ओर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रही. 26वें ओवर में इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जॉनी बेयरेस्टो ने भारत के खिलाफ शानदार शतक जड़ दिया. उन्होंने 100 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बनाए. जॉनी बेयरस्टो 111 रन के स्कोर पर मोहम्मद शमी का शिकार बने. बता दें कि भारत सेमीफाइनल में जाने से एक अंक की दूरी पर है तो वहीं इंग्लैंड को सेमीफाइनल में जाने के लिए हर हाल में यह मैच जीतना होगा.