लंदन: न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्सन आईसीसी विश्व कप के किसी एक संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने के भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के 16 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने से वंचित रह गए. सचिन के नाम विश्व कप के किसी एक संस्करण में सबसे अधिक 673 रन बनाने का रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए विलियम्सन को 126 रन और बनाने थे, लेकिन वह ऐतिहासिक लॉर्डस में इंग्लैंड साथ जारी आईसीसी विश्व कप-2019 के फाइनल में मात्र 30 रन ही बना सके.

