बर्मिंघम: जेम्स नीशाम और कोलिन डि ग्रैंडहोम ने शतकीय साझेदारी करके न्यूजीलैंड को शाहीन शाह अफरीदी के शुरुआती झटकों से उंबारकर पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप मैच में बुधवार को यहां छह विकेट पर 237 रन के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. न्यूजीलैंड का स्कोर एक समय पांच विकेट पर 83 रन था जिसके बाद नीशाम (112 गेंदों पर नाबाद 97) और ग्रैंडहोम (71 गेंदों पर 64 रन) ने जिम्मेदारी संभाली और छठे विकेट के लिये 132 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की. इन दोनों के अलावा केवल कप्तान केन विलियमसन (69 गेंदों पर 41) ही कुछ योगदान दे पाये.

46/4 ➡️ 237/6

New Zealand have done an excellent job to finish with a competitive score after their shaky start.

Will it be enough though?#CWC19 | #NZvBAN pic.twitter.com/XMdHHb0SPl

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 26, 2019