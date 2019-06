बर्मिघम: पाकिस्तान ने बुधवार को एजबेस्टन मैदान पर खेले गए आईसीसी विश्व कप-2019 के मैच में न्यूजीलैंड को छह विकेट से हरा दिया. न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर किसी तरह 50 ओवरों में छह विकेट के नुकसान पर 237 रनों का स्कोर खड़ा किया. इस लक्ष्य को पाकिस्तान ने 49.1 ओवरों में चार विकेट खोकर हासिल कर लिया. इसी के साथ पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को इस विश्व कप में पहली हार सौंपी. अभी तक कीवी टीम अजेय थी.

A MASSIVE result for Pakistan. They win by six wickets.#WeHaveWeWill pic.twitter.com/pmrobUwaRy — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 26, 2019

पाकिस्तान के लिए बाबर आजम ने सबसे अधिक नाबाद 101 रन बनाए. अपनी पारी में बाबर ने 127 गेंदों का सामना किया और 11 चौके लगाए. हैरिस सोहेल ने 76 गेंदों पर 68 रनों का योगदान दिया. उनकी पारी में पांच चौके और दो छक्के शामिल रहे. इससे पहले, न्यूजीलैंड ने शुरुआत अच्छी नहीं की थी, लेकिन कोलिन डी ग्रांडहोम और जिम्मी नीशम के बीच हुई शतकीय साझेदारी के दम पर वह 50 ओवरों में छह विकेट खोकर 237 रनों का स्कोर खड़ा करने में सफल रही. कीवी टीम के लिए नीशम ने नाबाद 97 रन बनाए, जिसके लिए उन्होंने 112 गेंदों का सामना किया और पांच चौकों के अलावा तीन छक्के मारे. डी ग्रांडहोम ने 71 गेंदों पर 64 रन बनाए. पाकिस्तान के लिए शाहीन अफरीदी ने तीन विकेट लिए.

Pakistan need just 55 runs from the last 10 overs with seven wickets still in hand!#CWC19 | #NZvPAK pic.twitter.com/evABBe1ILA — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 26, 2019

एक घंटे बाद शुरू हुआ खेल

पिच गीली होने के कारण खेल एक घंटे बाद शुरू हुआ और नम परिस्थितियों में केन विलियमसन का टास जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला उल्टा पड़ गया. पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों को अच्छा मूवमेंट मिल रहा था और उन्होंने परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाकर न्यूजीलैंड का शीर्ष क्रम झकझोर दिया. दूसरे छोर से गेंद संभालने वाले मोहम्मद आमिर ने अपनी पहली गेंद पर ही मार्टिन गुप्टिल को बोल्ड किया जो टूर्नामेंट में रन बनाने के लिये जूझ रहे हैं. इसके बाद शाहीन ने कहर बरपाया. उन्होंने कोलिन मुनरो (12), रोस टेलर (तीन) और टाम लैथम (एक) को आउट करके स्टेडियम में बड़ी संख्या में मौजूद पाकिस्तानी दर्शकों को मदहोश कर दिया.

Century for Babar Azam, his first of #CWC19 👏 👏 A wonderfully mature innings that’s taken his side to the cusp of victory.#NZvPAK pic.twitter.com/EIamI5ywbq — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 26, 2019

मुनरो ने अतिरिक्त उछाल वाली गेंद पर कदमों का इस्तेमाल किये बिना शाट खेलने की कोशिश में स्लिप में कैच दिया. टेलर का सरफराज अहमद ने दायीं तरफ डाइव लगाकर एक हाथ से बेहतरीन कैच लपका. लैथम रक्षात्मक शॉट खेलना चाहते थे लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर के पास पहुंची. पिछले दो मैचों में शतक जड़ने वाले विलियमसन भी दबाव में बड़ी पारी नहीं खेल पाये. शादाब खान की बेहतरीन लेग ब्रेक उनके बल्ले को चूमकर सरफराज के दस्तानों में समा गयी जिससे न्यूजीलैंड को गहरे संकट में डाल दिया.

50 for Haris Sohail! His second in a row and it’s likely to lead Pakistan to another win!#CWC19 | #NZvPAK pic.twitter.com/Dz23fwviGU — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 26, 2019

नीशाम और ग्रैंडहोम ने ऐसी विषम परिस्थितियों में बखूबी जिम्मेदारी संभाली लेकिन विकेट बचाये रखने का दबाव दोनों पर साफ दिख रहा था. इन दोनों ने सहजता से रन बटोरे. नीशाम ने 77 गेंदों पर अपना छठा वनडे अर्धशतक पूरा किया. ग्रैंडहोम ने वनडे में अपने तीसरे अर्धशतक के लिये 63 गेंदें खेली. आमिर पर टूर्नामेंट में अब तक छक्का नहीं लगा था लेकिन नीशाम ने डेथ ओवरों में उनकी गेंद छह रन के लिये भी भेजी. ग्रैंडहोम हालांकि तेजी से दूसरा रन लेने के प्रयास में रन आउट हो गये जिससे 48वें ओवर जाकर यह साझेदारी टूटी. ग्रैंडहोम ने छह चौके और एक छक्का तथा नीशाम ने पांच चौके और तीन छक्के लगाये. इनमें वहाब रियाज की पारी की आखिरी गेंद पर लगाया गया छक्का भी शामिल है.