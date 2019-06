लंदन: हारिस सोहेल की आकर्षक तूफानी पारी तथा बाबर आजम के अर्धशतक की मदद से पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विश्व कप मैच में रविवार को यहां सात विकेट पर 308 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया. सोहेल ने अंतिम एकादश में जगह मिलने के मौके का फायदा उठाते हुए 59 गेंदों पर 89 रन बनाये जिसमें नौ चौके और तीन छक्के शामिल हैं. बाबर (80 गेंदों पर 69 रन) ने पारी संवारी जबकि फखर जमां (50 गेंदों पर 44) और इमाम उल हक (58 गेंदों पर 44) ने पहले विकेट के लिये 81 रन जोड़कर पाकिस्तान को ठोस शुरुआत दी थी.

#CWC19 Pakistan finish at 308/7 in their 50 overs against South Africa. South Africa need 309 runs to win. #PAKvSA pic.twitter.com/xCaEgoL5D1

सोहेल ने बाबर के साथ चौथे विकेट के लिये 81 और इमाद वसीम (23) के साथ पांचवें विकेट के लिये 71 रन की दो उपयोगी साझेदारियां की. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से लेग स्पिनर इमरान ताहिर (41 रन देकर दो) और लुंगी एनगिडी (64 रन देकर तीन) सबसे सफल गेंदबाज रहे. इन दोनों टीमों के लिये यह मैच करो या मरो जैसा था. ऐसे में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अच्छी शुरुआत की. फखर जमां और इमाम ने शुरू में सहजता से बल्लेबाजी की और इस बीच रन गति भी बनाये रखी. यह दोनों जब दक्षिण अफ्रीका लिये परेशानी का सबब बनते जा रहे थे तब ताहिर ने उसे वापसी दिलायी.

फखर जमां आउट होने वाले पहले बल्लेबाज थे. उन्होंने ताहिर की गेंद पर हाशिम अमला को कैच थमाने से पहले अपनी 50 गेंद की पारी में छह चौके और एक छक्का लगाया. ताहिर ने इसके तुरंत बाद इमाम का अपनी ही गेंद पर एक हाथ से बेहतरीन कैच लेकर दक्षिण अफ्रीका को दूसरी सफलता दिलायी. इमाम की पारी में छह चौके शामिल हैं. ताहिर ने इससे पहले क्रिस मौरिस की गेंद पर फखर जमां का सीमा रेखा पर कैच लेने का दावा भी किया लेकिन रीप्ले से साफ हो गया कि गेंद जमीन पर लगी थी. इसके बाद दर्शकों ने पाकिस्तान में जन्में ताहिर की हूटिंग भी की.

Excellent finish for Pakistan! 👏

Sohail led the charge with his 59-ball 89 after Azam’s half-century and contributions from the openers. 🇵🇰 have set South Africa a target of 309.

Will that be enough? #CWC19 | #WeHaveWeWill | #ProteaFire pic.twitter.com/Jkjt5Pj47u

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 23, 2019