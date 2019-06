लंदन: हारिस सोहेल की तूफानी अर्धशतकीय पारी तथा गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से पाकिस्तान ने रविवार को यहां दक्षिण अफ्रीका को 49 रन से हराकर विश्व कप सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जीवंत रखा. पाकिस्तान ने टास जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 308 रन बनाये. इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम नौ विकेट पर 259 रन ही बना पायी. यह दक्षिण अफ्रीका की पांचवीं हार है और सात मैचों में केवल तीन अंक होने के कारण वह सेमीफाइनल की दौड़ से भी बाहर हो गया है. पाकिस्तान के छह मैचों में पांच अंक हो गये हैं.

#CWC19 South Africa at 259/9 in 50 overs, Pakistan win by 49 runs at Lord’s, London. #PAKvSA pic.twitter.com/bRllkjAwZ1

— ANI (@ANI) June 23, 2019