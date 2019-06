लंदन: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने रविवार को ऐतिहासिक लॉर्ड्स स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के साथ जारी आईसीसी विश्व कप मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. पाकिस्तान की टीम ने 18वें ओवर की समाप्ति पर एक विकेट विकेट खोकर 90 रन बना लिए हैं. इमाम उल हक 34 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं.

