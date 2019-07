लीड्स: अपने बल्ले से प्रतिदिन नए रिकार्ड बना रहे भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने कहा है कि वह कभी भी रिकार्ड के बारे में नहीं सोचते हैं क्योंकि उनका ध्यान टीम को जीत दिलाने पर होता है. रोहित ने शनिवार को हेडिंग्ले मैदान पर खेले गए आईसीसी विश्व कप-2019 के मैच में श्रीलंका के खिलाफ 103 रनों की पारी खेली और भारत को सात विकेट से जीत दिलाने में अहम योगदान दिया. यह रोहित का इस विश्व कप में पांचवां शतक है और इसी के साथ वह एक विश्व कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

Rohit Sharma has 647 runs at #CWC19

The record for most runs at any World Cup is Sachin Tendulkar’s 673 runs at #CWC03

Will the Hitman overtake the Master Blaster by the tournament’s end?#CatchinSachin pic.twitter.com/wPj9ZEgMNy

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) July 6, 2019