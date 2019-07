लीड्स: आईसीसी विश्व कप-2019 में लीग चरण के पूरे 45 मैच होने के बाद अब आधिकारिक रूप से यह तय हो गया है कि कौन सी चार टीमें सेमीफाइनल मुकाबले खेलेंगी. शनिवार को दक्षिण अफ्रीका और आस्ट्रेलिया के बीच हुए मैच से पहले ही यह लगभग तय था कि आस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें शीर्ष चार में होंगी और अब यही चारों टीमें सेमीफाइनल मुकाबले खेलेगी.

