बर्मिंघम: बांग्लादेश के हरफनमौला शाकिब अल हसन मंगलवार को विश्व कप के इतिहास में पहले क्रिकेटर बन गए जिन्होंने एक ही टूर्नामेंट में 500 से अधिक रन बनाये और दस से ज्यादा विकेट लिये. भारत के खिलाफ 66 रन की पारी खेलने वाले शाकिब इस विश्व कप में सात पारियों में 542 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर आ गए. उनसे अधिक रन रोहित शर्मा (544) ने ही बनाये हैं.

अब तक दो शतक और चार अर्धशतक बना चुके शाकिब ने 34. 9 की औसत से 11 विकेट भी लिये हैं. शाकिब ने 66 रन बनाने के अलावा ऋषभ पंत का विकेट भी लिया.

Shakib Al Hasan has had a phenomenal #CWC19.

Today, he became the first player to have scored more than 500 runs and taken more than 10 wickets in a single World Cup 👏 👏 👏 #BANvIND | #RiseOfTheTigers pic.twitter.com/WgRdF11lVH

