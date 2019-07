मैनचेस्टर: दक्षिण अफ्रीका के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने शनिवार को ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में खेले जा रहे आईसीसी विश्व कप-2019 के अपने आखिरी लीग मैच में आस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. आस्ट्रेलिया पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, लेकिन लीग दौर का अंत पहले स्थान के साथ करने के लिए उसे इस मैच में हर हाल में जीत चाहिए.

दक्षिण अफ्रीका एक बार फिर विश्व कप में विफल रही है. वह चाहेगी की उसके विश्व कप अभियान का विजयी अंत हो. दक्षिण अफ्रीका ने अपनी टीम में एक बदलाव किया है. घुटने की चोट के कारण हाशिम अमला के स्थान पर तबरेज शम्सी को टीम में जगह मिली है. आस्ट्रेलिया ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है.

