चेस्टर ली स्ट्रीट: ड्वेन प्रिटोरियस की अगुवाई में तेज गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से दक्षिण अफ्रीका ने विश्व कप मैच में शुक्रवार को यहां श्रीलंका को 49.3 ओवर में 203 रन पर समेट दिया. प्रिटोरियस ने दस ओवर में 25 रन देकर तीन विकेट लिये. क्रिस मौरिस (46 रन देकर तीन) और कैगिसो रबाडा (36 रन देकर दो) ने उनका अच्छा साथ दिया. एंडिल फेलुकवायो और जेपी डुमिनी को एक . एक विकेट मिला. श्रीलंका के अधिकतर बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत की लेकिन वे उसे बड़े स्कोर में नहीं बदल पाये.

Sri Lanka are bowled out for 203.

Will it be enough or will South Africa chase down their target?#SLvSA | #CWC19 pic.twitter.com/QIDwytvEek

