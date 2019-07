लीड्स: श्रीलंका के कप्तान ने दिमुथ करुणारत्नने यहां हेडिंग्ले मैदान पर शनिवार को भारत के साथ जारी आईसीसी विश्व कप-2019 के मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. भारत ने इस मैच में युजवेंद्र चहल की जगह कुलदीप यादव और मोहम्मद शमी की जगह रवींद्र जडेजा को अंतिम एकादश में शामिल किया है.

श्रीलंका ने अपनी टीम में एक बदलाव किया है. टीम ने जैफरी वेंडरसे की जगह थिषारा परेरा को मौका दिया है. दोनों टीमें अपना अंतिम लीग मैच खेल रही हैं. भारत सेमीफाइनल में पहुंच चुका है जबकि श्रीलंका की टीम विश्व कप से बाहर हो चुकी है.

