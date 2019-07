चेस्टर ली स्ट्रीट (इंग्लैंड): श्रीलंका ने रिवरसाइड ग्राउंड पर खेले जा रहे आईसीसी विश्व कप-2019 के 39वें मैच में वेस्टइंडीज के सामने जीत के लिए 339 रनों का विशाल लक्ष्य रखा है. टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंकाई टीम ने पूरे 50 ओवर खेलने के बाद छह विकेट पर 338 रनों का स्कोर बनाया.

INNINGS BREAK: A splendid century from Avishka Fernando guides Sri Lanka to 338/6 against West Indies in Durham 🙌

Can the #MenInMaroon chase this down?

