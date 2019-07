लंदन. इंग्लैंड में एक महीने से ज्यादा तक चले वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट का रविवार को अंत हो गया. फाइनल मैच काफी रोमांचक रहा, जिसमें इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को सुपर ओवर तक खिंचे खेल में हराकर पहली बार यह खिताब जीता. विश्व कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट उपविजेता न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को चुना गया, लेकिन वे इस मुकाबले के टॉप स्कोरर नहीं बन सके. विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज का खिताब भारत के रोहित शर्मा के नाम ही रहा. वहीं, ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर या बांग्लादेश के शाकिब अल हसन क्रमशः भी टॉप स्कोरर बल्लेबाज के रूप में याद किए जाएंगे. रोहित शर्मा आईसीसी विश्व कप-2019 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, लेकिन इस विश्व कप में भी मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड टूट नहीं सका.

रोहित शर्मा ने इस विश्व कप में सबसे ज्यादा 648 रन बनाए और वह सचिन के एक विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने के रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाए. सचिन ने 2003 में दक्षिण अफ्रीका में खेले गए विश्व कप में 673 रन बनाए थे. न्यूजीलैंड ने भारत को सेमीफाइनल में मात दे दी थी और इसी के साथ रोहित, सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने की रेस से बाहर हो गए थे. रोहित ने नौ मैचों में 81 के औसत से 648 रन बनाए. उन्होंने इस विश्व कप में पांच शतक लगाए और इसी के साथ वह एक विश्व कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बने. उनका सर्वोच्च स्कोर 140 रहा. उनके बाद बचे थे ऑके डेविड वार्नर जो सचिन का रिकॉर्ड तोड़ सकते थे. इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे सेमीफाइनल मैच में मात दे वार्नर से भी यह मौका छीन लिया.

#CWC19Final England’s Ben Stokes has been declared Man of the Match. He had scored 84* against New Zealand. #ENGvsNZ (file pic) pic.twitter.com/Sn7rJf6Nzz

— ANI (@ANI) July 14, 2019