नई दिल्ली. भारत और इंग्लैंड के बीच रविवार को खेले गए मैच में एक नई चीज देखने को मिली कि भारतीय क्रिकेट टीम ने इस मैच में नए रंग की जर्सी पहनी. ‘मैन इन ब्लू’ के नाम से जानी पहचानी जाने वाली भारतीय क्रिकेट टीम इस मैच में नई जर्सी में अलग अंदाज में दिख रही थी. हालांकि सोशल मीडिया पर इस जर्सी के पक्ष और विपक्ष, दोनों तरह के कमेंट्स देखने को मिले.

टि्वटर पर टीम इंडिया की इस जर्सी की तुलना कई इंटरनेट यूजर्स ने पेट्रोल पंपों पर पहने जाने वाले कपड़ों से की, वहीं कुछ ने इसे शानदार और खूबसूरत करार दिया. बहरहाल, जर्सी का रंग चाहे जैसा भी रहा हो, इसको लेकर क्रेज कम नहीं था. भारत-इंग्लैंड के बीच मैच शुरू होने से पहले जब क्रिकेट फैन्स के लिए इस जर्सी की बिक्री शुरू हुई तो महज 10 मिनट के भीतर इसका स्टॉक खत्म हो गया.

India’s new kit sold out in 10 minutes this morning at Edgbaston 🔥🔥

Lucky fans tell us what they think of it! #CWC19 | #ENGvIND | #TeamIndia pic.twitter.com/Wc8iUCsxqX

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 30, 2019