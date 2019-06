लंदन: ट्रेंट बोल्ट की हैट्रिक सहित चार विकेट तथा अन्य गेंदबाजों के उपयोगी योगदान से न्यूजीलैंड ने आस्ट्रेलिया को विश्व कप मैच में आज यहां नौ विकेट पर 243 रन ही बनाने दिये. आस्ट्रेलिया के चोटी के पांच विकेट 92 रन पर निकल गये थे. इसके बाद ख्वाजा (129 गेंदों पर 88 रन) और कैरी (72 गेंदों पर 71 रन) ने छठे विकेट के लिये 107 रन जोड़े जिससे टीम सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पायी. बोल्ट (51 रन देकर चार) ने पारी के आखिरी ओवर में हैट्रिक बनायी. वह विश्व कप में हैट्रिक लेने वाले न्यूजीलैंड के पहले गेंदबाज बन गये हैं. इस विश्व कप में यह दूसरी हैट्रिक है. उनसे पहले भारत के मोहम्मद शमी ने हैट्रिक बनायी थी. उनके अलावा जेम्स नीशाम (28 रन देकर दो) और लॉकी फर्गुसन (49 रन देकर दो) ने अच्छी गेंदबाजी की.

Australia have still finished on 243/9, with a superb partnership between Usman Khawaja and Alex Carey providing the bulk.

Two runs, three wickets – what a final over 🔥

आस्ट्रेलिया पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुका है जबकि न्यूजीलैंड का उससे एक अंक कम है और वह यह मैच जीत कर अंतिम चार में जगह सुनिश्चित कर लेगा. न्यूजीलैंड ने 12वें ओवर तक कप्तान आरोन फिंच (आठ), डेविड वार्नर (12) और स्टीवन स्मिथ (पांच) के कीमती विकेट लेकर आस्ट्रेलिया के पहले बल्लेबाजी के फैसले को गलत साबित कर दिया था. फिंच और वार्नर ने अब तक टीम को अच्छी शुरुआत दी थी लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ ये दोनों बल्लेबाज नहीं चले. तेज गेंदबाज बोल्ट ने लार्ड्स पर मेडन ओवर से आगाज किया जबकि पहली बार नयी गेंद संभालने वाले कोलिन डि ग्रैंडहोम ने तीसरी गेंद पर ही फिंच को आउट कर दिया था लेकिन मार्टिन गुप्टिल ने कैच छोड़ दिया. बोल्ट ने हालांकि पांचवें ओवर में आस्ट्रेलियाई कप्तान को पगबाधा आउट कर दिया.

