साउथम्पटन: भारतीय कप्तान विराट कोहली पर शनिवार को यहां अफगानिस्तान के खिलाफ विश्व कप मैच के दौरान आक्रामक तरीके से अपील करने के लिये उनकी मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया. आईसीसी विज्ञप्ति के अनुसार, कोहली को खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ की आईसीसी की आचार संहिता की धारा 2.1 के उल्लघंन का दोषी पाया गया जो एक अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान अत्यधिक अपील से संबंधित है.

शनिवार को मैच के दौरान यह घटना अफगानिस्तान की पारी के 29वें ओवर में घटी जब कोहली अंपायर अलीम डार की ओर बढ़े. तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की गेंद पर रहमत शाह के पगबाधा आउट करने की अपील की गयी थीं. यह आईसीसी आचार संहिता के लेवल एक का उल्लघंन है जिसमें न्यूनतम सजा अधिकारी की फटकार होती है जबकि अधिकतम सजा खिलाड़ी की मैच फीस से 50 प्रतिशत कटौती, एक या दो डिमैरिट अंक होते हैं. कोहली ने अपराध स्वीकार कर इस जुर्माने को स्वीकार लिया है जो मैच रैफरियों के एमिरेट्स आईसीसी एलीट पैनल के मैच रैफरी क्रिस ब्राड द्वारा लगाया गया था. इसलिये अधिकारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ीं

Virat Kohli has been fined 25% of his match fee for breaching Level 1 of the ICC Code of Conduct during the match against Afghanistan yesterday. He was found to have breached Article 2.1 of the Code of Conduct, which relates to “Excessive appealing during an International Match”. pic.twitter.com/QMVMisrIXa

— ANI (@ANI) June 23, 2019