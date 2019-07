लंदन: विराट कोहली ने मौजूदा विश्व कप में पांच अर्धशतक जड़कर रविवार को अपडेट हुई बल्लेबाजों की वनडे रैकिंग में शीर्ष स्थान को बरकरार रखा है जबकि सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने अपने और भारतीय कप्तान के बीच के अंतर को कम करने में कामयाबी पाई है. टूर्नामेंट में 63.14 की औसत के साथ 442 रन बनाने वाले कोहली एक अंक हासिल करते हुए 891 अंकों पर पहुंच गए हैं जबकि रोहित ने 51 अंकों के अंतर को कम किया और 885 अंकों पर पहुंचे. वह एक विश्व कप में पांच शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज बने जिसके कारण उन्होंने इतनी बड़ी छलांग लगाने में कामयाबी पाई.

Babar Azam breaks into top 3 #FafduPlessis enters top 5 #KaneWilliamson moves into top 10 David Warner ➔ No. 6️⃣

पाकिस्तान के बाबर आजम तीसरे और आस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर छठे स्थान पर पहुंच गए. टूर्नामेंट में दमदार प्रदर्शन करने वाले वार्नर ने अबतक 638 रन बनाए हैं. न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्सन आठवें नंबर पर मौजूद हैं. गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर मौजूद जसप्रीत बुमराह ने अपने और दूसरे पायदान पर काबिज खिलाड़ी के बीच के अंतर को 21 से 56 अंकों तक बढ़ा लिया है. उन्होंने विश्व कप के नौ लीग मैचों में कुल 17 विकेट लिए. न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट दूसरे पायदान पर काबिज है. उन्होंने विश्व कप के लीग स्तर में आस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार हैट्रिक भी ली थी.

Onto the bowling rankings:

🔸 Jasprit Bumrah retains his top spot

🔹 Pat Cummins enters top 3️⃣

🔸 Mujeeb ur Rahman jumps to No. 6️⃣

🔹 Mitchell Starc and Lockie Ferguson leap into top 🔟

Latest @MRFWorldwide ICC ODI Rankings update: https://t.co/rr3TxdQHL5 pic.twitter.com/TtuohDsHca

— ICC (@ICC) July 7, 2019